Сенаторы дали рекомендации «по рыбе» правительству и Минсельхозу

Совет Федерации выпустил постановление по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Оксаной Лут. Документ предусматривает в том числе пункты по рыболовству и аквакультуре.

В постановлении «Развитие сельского хозяйства в современных условиях» сенаторы дали ряд рекомендаций правительству. В сфере аквакультуры кабмину, по мнению сенаторов, необходимо подготовить предложения о включении объектов по выращиванию посадочного материала в перечень направлений для субсидирования. Напомним, что с 2023 г. правительство предусмотрело механизм компенсирования затрат на создание и модернизацию мощностей по выпуску кормов для лососевых и осетровых рыб. Позже в Минсельхозе сообщили, что прорабатывается и поддержка для производителей посадочного материала. Это должно помочь импортозамещению в аквакультурной отрасли.

Министерству сельского хозяйства, отметили парламентарии, целесообразно подумать над дополнительными мерами господдержки строительства кормовых заводов и выращивания посадочного материала для аквакультуры.

Также Совет Федерации рекомендовал правительству проработать вопрос изменений законодательства, чтобы обеспечить возможность корректировки (уточнения) границ рыбоводных участков для повышения инвестиционной привлекательности предприятий аквакультуры.

Что касается промысла, то сенаторы рекомендовали кабмину подготовить предложения об изменении сроков рассрочки платежа за переформление рыболовных участков. Нынешние условия внесения платы — это большая нагрузка на предприятия, отмечали в отраслевом сообществе.

Также правительству предложено проработать предложения по развитию рыбохозяйственной науки, подготовке кадров для рыбопромыслового флота, сообщает корреспондент Fishnews.

Читайте также: Порт и участки: Валентина Матвиенко и Сергей Носов поговорили «о рыбе»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews