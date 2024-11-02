Россия стала активнее закупать китайскую креветку

Импорт креветок из КНР за январь-сентябрь 2024 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза и составил 2,7 тыс. тонн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза. В основном прибавку обеспечила креветка ваннамей.

Поставки северной креветки при этом по сравнению с уровнем 2023 г. снизились в три раза — до 0,2 тыс. тонн. Такая динамика наблюдается на фоне увеличения объемов российского вылова северной креветки на 18%, до 23,4 тыс. тонн (по состоянию на 22 октября), сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В денежном выражении поставки креветки из Китая за январь-сентябрь этого года оказались на 75% выше, чем в прошлом году, и достигли 12,5 млн долларов.

Среди основных направлений китайского экспорта креветок: Малайзия, Япония, Республика Корея, Испания. Доля России составляет только 2% в весе и менее 1% в деньгах.

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