Через контроль в аэропорту Камчатки проходят тонны икры

Межрегиональное управление Россельхознадзора рассказало о ходе камчатского эксперимента по контролю перевозок икры авиапассажирами. За июль-август проверено соблюдение требований при движении более 60 тонн деликатеса.

Напомним, что пилотный проект по ограничению вывоза лососевой икры в багаже и ручной клади авиапассажиров был запущен на Камчатке 1 ноября 2022 г. Цель эксперимента — не допускать трафика браконьерской продукции. Работа регламентирована федеральным законом . Предусмотрено, что один авиапассажир может перевозить не более 10 кг лососевой икры непромышленного изготовления.

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в июле-сентябре проконтролировали перевозимой в багаже и ручной клади более 60 тонн красной икры без маркировки изготовителя, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Выявлено 60 попыток перевозки икры лососевых видов рыб сверх установленных ограничений. Общий вес такой продукции составил 440,5 кг.

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