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На Донском осетровом заводе провели бонитировку ремонтно-маточного стада осетровых. Фото пресс-службы Главрыбвода

Донские рыбоводы готовятся к новому нерестовому сезону

В Ростовской области на Донском осетровом заводе Главрыбвода провели бонитировочный учет ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб. Специалисты отобрали особей, которые будут участвовать в нерестовой компании 2025 г.

На первом этапе бонитировки рыбоводы провели поштучную оценку массы тела ифизиологического состояния рыб, определили их пол и возможности репродуктивной системы. На втором этапе специалисты отобрали особей, которые дадут зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне.

На Донском осетровом заводе бонитировка проводится два раза в год — весной и осенью. В каждой возрастной группе специалисты определяют среднюю величину и массу рыбы, оценивают физиологическое состояние стада.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, ремонто-маточное стадо завода достаточно многочисленное и составляет около 1750 особей белуги азовской популяции, 2000 особей русского осетра азово-черноморской популяции, 800 особей севрюги, 3300 особей стерляди азовской популяции, 200 особей веслоноса, 700 особей сибирского осетра ленской популяции и 400 особей шипа.

Вес самой крупной белуги, обитающей в маточных прудах Донского осетрового завода, достигает 120 кг.

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Fishnews

  • На Донском осетровом заводе провели бонитировку ремонтно-маточного стада осетровых. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • В ходе бонитировки специалисты оценивают качественные показатели каждой особи. Фото пресс-службы Главрыбвода
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