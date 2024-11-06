Рыбаки и банки просчитывают варианты

Регуляторы готовят предприятиям кампанию по перезакреплению на новый срок рыболовных участков. При этом одна из ключевых тем — плата за заключение договора. Вопросы привлечения заемных средств обсудили на конференции Fishnews представители отраслевого сообщества и банковского сектора.

Минсельхоз России планирует, что процедуры по перезакреплению рыболовных участков на новый срок пройдут в единые сроки до конца 2025 г. Есть и участки, по которым договор требуется перезаключить уже в этом году.

Для того чтобы сохранить доступ к промыслу (а участки, например, необходимы для добычи тихоокеанских лососей), предприятиям придется привлекать и кредитные средства. На рыбопромышленные компании ложится серьезная финансовая нагрузка, и здесь нужно проработать вопросы льготного кредитования — особенно в условиях растущей ставки Центробанка, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Об этом уже шла речь, когда профильный комитет Совета Федерации запросил у отраслевых объединений информацию о возможных мерах господдержки пользователей рыболовных участков. Также руководители ассоциаций отмечали важность продления рассрочки внесения платы.

Часть компания уже обращается по поводу средств на закрепление участков, сообщил на конференции Fishnews Online управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына (курирует направление рыбной промышленности). Говоря о возможности снижения нагрузки на бизнес, он предложил в том числе обратить внимание на уже существующие льготные программы оборотного кредитования. В целом возможные решения прорабатываются при обращении конкретных предприятий в банк, отметил Кирилл Костына.

Напомним, что плата за перезакрепление участков, которую должны будут по действующему порядку выплатить предприятия, оценивается в сумму порядка 200 млрд рублей. Добытчикам лососей также предстоит нести нагрузку по социально-экономическому развитию регионов. Участки, которые не будут перезакреплены, отправятся на электронный аукцион.

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