Рыбному терминалу Петропавловска-Камчатского опять ищут подрядчика

Нацрыбресурс вновь объявил конкурс на поиск подрядчика для реконструкции терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов в морском порту Петропавловск-Камчатский. Заявки принимаются до 15 ноября.

Несмотря на неудачи в предшествующих попытках найти подрядчика, максимальная цена контракта остается прежней — 194 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов.

Напомним, что реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Срок сдачи объекта неоднократно переносился. По данным Счетной палаты России на 2023 г., основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не была достигнута.

Читайте также: Национализированный ММРП наращивает грузооборот

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews