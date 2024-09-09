Камчатский рыбный терминал пока не дождался строителей

Вновь не состоялся конкурс на определение подрядчика для реконструкции терминала Нацрыбресурса по обслуживанию рыбопромысловых судов в Петропавловске-Камчатском.

Как и прежде, в установленные сроки — до 6 сентября — на конкурс не было подано ни одной заявки от претендентов. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол подведения итогов. Напомним, максимальная цена контракта составляла 194 млн рублей.

Реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. По данным Счетной палаты России на 2023 г., основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не была достигнута.

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