Рыбные квоты опробовали электронные аукционы

Росрыболовство провело первые торги по продаже долей квот вылова рыбы в новом формате — на электронной площадке. В системе уже появилась информация о победителях первого дня аукционов.

Напомним, что электронные торги по продаже долей квот проходят с 5 по 7 ноября на площадке Российского аукционного дома. Федеральное агентство по рыболовству выставило на аукцион доли квот для работы в районах действия международных договоров — всего 31 лот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в первый день продано 10 долей квот. Долю квоты добычи ряпушки в Чудском и Теплом озерах в рамках российско-эстонского соглашения прибрела компания «Маяк». Она же стала победителем по двум долям квоты леща на Чудском и Теплом озерах.

Еще две доли квоты леща в Чудском и Теплом озерах купила компания «Алла». Больше же всего лотов в первый день забрала компания «Ветвеник»: ей достаются две доли квоты леща и три доли квоты окуня на Псковском озере.

Федеральный закон о переводе аукционов по предоставлению прав на вылов в электронный формат вступил в силу с 1 сентября. До этого электронная форма использовалась только для продаж долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами.

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