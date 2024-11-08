Сенаторы считают важным дать больше времени на платежи по участкам

Работа по инициативе о большей рассрочке платежа за рыболовные участки продолжается: сейчас идут дискуссии с Росрыболовством и Минсельхозом о принятии такого закона или корректировке постановления, сообщил глава профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных.

Действующее постановление правительства предусматривает фактически только двухлетнюю рассрочку платы за рыболовные участки, отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. При этом платеж компании вносят за следующие 20 лет и еще с двухкратным коэффициентом.

«Понятно желание финансового блока сегодня сконцентрировать максимальное количество средств в бюджет, тем самым дав еще возможность рыбакам 20 лет спокойно работать и не думать об участке, но когда мы проводили анализ, мы увидели очень серьезную закредитованность отрасли», - рассказал Александр Двойных, отвечая на вопрос Fishnews об актуальности законопроекта о рассрочке платы, внесенного парламентариями .

Кредитная нагрузка в рыбохозяйственном комплексе выше, чем по АПК в целом, - около 1 трлн рублей, обратил внимание сенатор.

«При нынешних еще ключевых ставках и процентах это очень дорого и очень много. Мы посчитали необходимым внести законодательную инициативу, которая дает полноценную трехлетнюю рассрочку, - напомнил глава комитета о сути внесенного в июле законопроекта. - И при этом мы еще считаем важным, чтобы эти платежи делались по окончании путины».

Законопроект, по мнению Александра Двойных, не утратил важности. «Актуальность остается, мы с коллегами из Государственной думы здесь абсолютны едины в подходах работы. Сейчас ведем дискуссию с Росрыболовством, с Минсельхозом все-таки о принятии такого закона либо о корректировке такого постановления правительства, которое на сегодняшний день принято», - добавил председатель комитета.

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