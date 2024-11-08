Вопросы рыболовных участков вынесли на Сахалинский рыбхозсовет

Тему переоформления рыболовных участков рассмотрел Сахалинский рыбохозяйственный совет. Участники заседания остановились на таких вопросах, как плата за перезакрепление РЛУ, описание границ и обязательства перед регионом.

С 1 сентября вступили в силу изменения федерального закона о переоформлении рыболовных участков, напомнил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Он рассказал о подзаконных актах по вопросам перезакрепления участков и новым обязательствам пользователей.

Так, на федеральном уровне уже установлены принципы расчета платы за перезаключение договора на РЛУ.

«По нашим подсчетам, плата за все рыболовные участки предприятиями Сахалинской области составит порядка 28 млрд рублей», — сообщил министр. В дальнейшем он рассказал Fishnews, что эта оценка еще будет уточняться с учетом индексации ставок сбора за пользование водными биоресурсами (ставки заложены в формулу для расчета платы) и данных по вылову лососей за 2024 г.

Рыбопромышленники на заседании СРХС обратили внимание на высокую финансовую нагрузку при перезакреплении. «Мы неоднократно на разных площадках выступали о необходимости рассрочки этого платежа», — отметил Иван Радченко. Сейчас в правительстве Российской Федерации обсуждается возможность разбить платеж на три года: с внесением в четыре платежа по 25%, рассказал он. По действующему постановлению рассрочка меньше, фактически двухлетняя, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По новым договорам пользователи должны будут принять на себя и новые обязательства. Для добытчиков анадромных видов рыб это в том числе участие в социально-экономическом развитии региона. Список возможных направлений для такого вклада сформирован на федеральном уровне, а определять конкретные обязанности будут уже на местах. Если договор на участок перезаключен без торгов — конкурсов и аукционов, размер обязательств должен составлять не меньше 10% и не более 20% платы за заключение договора.

«Для себя мы ставим приоритет — это обязательства по участию в социально-экономическом развитии преимущественно сельских территорий. И обязательство по реализации рыбопродукции в рамках проекта «Доступная рыба», — обрисовал подходы властей региона министр.

Он отметил, что объемы продукции, реализуемой по программе повышения доступности рыбы для жителей Сахалина и Курил, растут и уже достигли 1,5 тыс. тонн. «Хотел бы выразить благодарность и признательность тем рыбопромышленникам, которые уже не первый год вносят существенный вклад в реализацию этой программы, обеспечивая жителей нашего региона качественной свежей рыбой по доступным ценам», — обратился к предприятиям Иван Радченко.

Проводить кампанию по перезаключению договоров федеральные ведомства рассчитывают уже в следующем году, — подготовлен законопроект с таким сроком, проинформировал министр.

В первые годы предприятиям предстоит вносить плату за перезакрепление, и, возможно, этот момент надо учесть при определении обязательств перед регионом, обратил внимание исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

Областные власти считают своей задачей сохранить предприятия, и политика в этом вопросе будет выверенная, подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. При этом, конечно, обязательства перед регионом выполнять необходимо, добавил он.

На заседании рассматривалась и тема границ рыболовных участков. На октябрьском совещании в Москве прозвучало, что кампания по перезаключению договоров уже не привязывается к приведению границ в соответствие. Но законодательно это пока не закреплено, отметил Иван Радченко. В связи с этим в правительстве Сахалинской области призвали пользователей продолжать работу по описанию участков в географических координатах.

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