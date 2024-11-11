Госдума рассмотрит ратификацию протокола о беспошлинной торговле с Абхазией

В Госдуму поступил проект закона о ратификации протокола, предусматривающего возможность поставок товаров из России в Абхазию без вывозных таможенных пошлин. В список входит в том числе рыбная продукция.

Законопроект о ратификации протокола о беспошлинной торговле с Абхазией размещен в базе данных Госдумы. На рассмотрение депутатов его внесло правительство РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г. был подписан в Грозном 16 июля 2024 г. Документ начал временно применяться через десять дней после подписания.

Был установлен конкретный перечень товаров, которые без курсовых таможенных пошлин вывозятся в Абхазию в объемах, необходимых для внутреннего потребления в республике. В список вошли в том числе коды ТН ВЭД ЕАЭС 03 (кроме 0302 35 190 0, 0302 99 000 9), а также 16, то есть продукция из водных биоресурсов.

При этом предусмотрено, что номенклатура и объемы на 2024 г. согласовываются уполномоченными органами сторон. В сентябре Минэкономразвития сообщало, что страны утвердили перечень и объемы товаров, которые будут вывозиться беспошлинно.

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