Представитель Росрыболовства вошел в правкомиссию по природопользованию

Премьер Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. В состав вошел и представитель Росрыболовства.

Комиссия будет обеспечивать согласованные действия и взаимодействие органов власти и организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также в сфере развития лесного и водохозяйственных комплексов.

К ведению координационного органа относятся в том числе использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, охрана и использование особо охраняемых природных территорий.

Главой комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Патрушев. Заместителями председателя комиссии — министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и замруководителя Минпромторга Олег Бочаров.

Как сообщает корреспондент Fishnews, от Федерального агентства по рыболовству в состав комиссии вошел заместитель руководителя ведомства Василий Соколов.

В целом состав комиссии утвержден распоряжением от 6 ноября 2024 г. № 3135.

Читайте также: Правкомиссия по АПК и рыбной отрасли обновила состав

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews