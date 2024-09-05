Правкомиссия по АПК и рыбной отрасли обновила состав

Правительство актуализировало состав комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Изменения отражают кадровые передвижения в федеральных органах исполнительной власти.

Распоряжением от 3 сентября 2024 г. № 2410 правительство внесло изменения в состав комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Председателем комиссии назначен зампред правительства Дмитрий Патрушев, сообщает корреспондент Fishnews. На посту вице-премьера он курирует в том числе АПК и рыбную отрасль.

В состав комиссии включена новый министр сельского хозяйства Оксана Лут. На нее возложены обязанности заместителя председателя комиссии.

Также в правкомиссию вошли аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Ирина Окладникова теперь входит в состав комиссии в качестве первого заместителя министра финансов.

Из состава комиссии исключены Виктория Абрамченко, Виктор Фисенко и Александр Двойных.

Напомним, что в декабре 2023 г. правительство приняло решение создать вместо двух комиссий — по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий и по вопросам рыбного хозяйства — единый орган. Состав комиссии был утвержден распоряжением от 27 декабря 2023 г. № 3979.

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