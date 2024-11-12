ВНИРО собрал данные по лососям и пелагическим объектам

Тихоокеанский и Камчатский филиалы ВНИРО завершили комплексную экспедицию на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский». Специалисты занимались изучением тихоокеанских лососей, сардины-иваси, скумбрии, сайры.

Ученые провели траловую съемку эпипелагиали прикурильских и прикамчатских вод Тихого океана для оценки масштаба подходов и определения численности нагульных скоплений сардины-иваси и японской скумбрии в российских водах.

Еще одним важным направлением работы научных сотрудников стали траловые съемки по учету молоди тихоокеанских лососей в осенний период в западной части Берингова моря, Охотском море и сопредельных водах Тихого океана. Цель — собрать информацию о закономерностях формирования численности и распределении лососей в морской период их жизни, подготовка перспективных прогнозов состояния запасов и величины подходов.

Анализ полученных материалов позволит оценить состояние запасов, параметры среды обитания важных промысловых объектов, среди которых — тихоокеанские лососи, дальневосточная сардина-иваси, японская скумбрия и тихоокеанская сайра, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Изучение морского периода жизни лососей проводится на экосистемной основе: ученые исследуют численность, биомассу лососевых и окружающего нектона (рыб, кальмаров, кишечнополостных), биомассу зоопланктона, составляющего основу кормовой базы лососей. Также они учитывают климато-океанологические условия, проводят гидроакустические работы, количественную оценку обилия основных объектов исследований акустическим методом.

«На протяжении последних пяти лет осенние учетные траловые съемки откочевывающих в открытые воды сеголеток лососей в составе экспедиции выполняют два судна (НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский»). Такая схема проведения исследований позволяет в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной молоди тихоокеанских лососей», - отметили в пресс-службе.

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