Акватории Дальнего Востока продолжают активно чистить от затонувшего флота

Еще 22 затонувших судна в ДФО планирует поднять Росморречфлот до конца 2024 г. в рамках проекта «Генеральная уборка». С начала года уже извлечено и утилизировано 60 объектов.

Лидером является Сахалинская область, где перевыполнили план на 15 судов. Всего с 2022 г. по октябрь текущего года на Дальнем Востоке удалили из акваторий 191 судно, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота. Напомним, ведомство является ответственным исполнителем проекта.

«Приоритетно удаляются суда, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему, создают проблемы для развития прибрежных территорий», — отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Реализация федерального проекта «Генеральная уборка» ведется по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. В августе 2020 г. проведена инвентаризация затонувшего имущества в Дальневосточном федеральном округе. Всего в проекте участвуют шесть субъектов РФ: Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

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