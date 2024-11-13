В Таганроге накрыли подпольный цех с рыбопродукцией

В Ростовской области полицейские пресекли нелегальное изготовление рыбопродукции. Подпольный цех с 3 тоннами свежих и замороженных продуктов без маркировки находился в частном доме жителя Таганрога.

Оперативники выяснили, что мужчина производил и хранил рыбопродукцию для дальнейшего сбыта в области. Он перерабатывал рыбу — солил, коптил и вялил.

У фигуранта изъяли свежемороженую и вяленую рыбу разных пород: леща, судака, тарань, рыбца, язя. Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки).

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