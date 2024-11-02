Аквакультура больше не локомотив рыбной отрасли

Прекращение поступательного роста в секторе товарного рыбоводства, который продолжался на протяжении десяти лет, причины замедления и стимулы для дальнейшего развития аквакультуры стали темой парламентских слушаний в Совете Федерации.

Лосось потянул статистику вниз

Российские предприятия аквакультуры рискуют не удержать рекордный уровень производства, достигнутый в 2023 г. Такой прогноз прозвучал на парламентских слушаниях, организованных 31 октября Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Прошлый год был выдающийся. Наша страна показала по выращиванию рыбы, наверное, лучший результат не только за постсоветскую историю, но и за советский период. В этом году, к сожалению, эта тенденция не просто исчезла, мы видим снижение показателей по целому ряду направлений», — предупредил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Участники слушаний обсудили проблемы, которые мешают работе рыбоводных хозяйств, и меры по поддержке развития сектора. Первый зампред профильного комитета СФ Сергей Митин напомнил, что объемы продукции аквакультуры за последние 10 лет в России выросли более чем в два раза — с 186 тыс. тонн в 2013 г. до 402 тыс. тонн в 2023 г., а к 2030 г. стратегия развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает увеличение этого показателя до 618 тыс. тонн.

В рейтинге объектов выращивания за этот период на первый план вышли лососевые виды рыб: в 2023 г. их производство составило 158,6 тыс. тонн. Карповые и растительноядные рыбы были оттеснены на второе место (147 тыс. тонн), а различные морепродукты — гребешки, устрицы, мидии, трепанги, морские ежи и водоросли (84 тыс. тонн) — замкнули топ-3.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарно на эти категории приходится почти 97% производства продукции в секторе, но наиболее впечатляющие темпы прироста демонстрировали лососеводство и марикультура. Именно их назвал «базовыми флагманами» достижения стратегических показателей директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. Обратной стороной такого положения дел стало падение показателей всей отрасли на фоне возникших у лососевых хозяйств затруднений.

«Если карповые и растительноядные у нас находятся примерно на том же уровне по результатам 9 месяцев, то по лососевым мы видим серьезную просадку, и эта просадка выражается даже не в тысячах, а в десятках тысяч тонн. Мы ожидаем снижения к достигнутому уже уровню, который был в прошлом году. В первую очередь это коснется Мурманской области, мы сейчас видим там 28 тыс. тонн минуса по сравнению с предыдущим годом. Снизилась Ленинградская область. Непростые показатели по Карелии», — перечислил Василий Соколов.

Спад производства у лососевиков частично вызван погодными факторами. «В этом году у нас была очень холодная весна, потом очень жаркое лето, и весь Северо-Запад столкнулся с перегревом по рыбе, то есть со снижением по питанию рыбы, по повышенному отходу, и все это вылилось в цифрах», — рассказал замглавы Росрыболовства. Другой причиной он назвал некачественный рыбопосадочный материал, который закупили мурманские рыбоводы.

Точка зрения Ассоциации «Росрыбхоз» как общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) на возможные итоги 2024 г. оказалась более оптимистичной. «По стратегии у нас в этом году должно быть 400 тыс. тонн. Думаем, что если последние месяц-два хорошо поработаем и соберем всю статистику, то мы наберем это. Будем иметь такой объем», — высказал мнение председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

Сектор на пороге переоценки

В целом, по словам Евгения Каца, первый этап развития отрасли, вобравший выход закона об аквакультуре и выработку мер господдержки, можно считать завершенным. «Сейчас период оценки, как это все работает и как нам за оставшийся период (до 2030 г. — прим. ред.) обеспечить достижение этих показателей, — отметил он. — Самое время либо сделать работу над ошибками, либо просто оценить текущую ситуацию».

Такой оценке, в частности, подверглась отчетность предприятий марикультуры, к которым у регулятора появились вопросы. «Мы проанализировали цифры о выращенных объектах аквакультуры и реализованных и увидели большую разницу между тем, какую рыбоводные хозяйства показывают отчетность, сколько они вырастили, и сколько реально пошло потом в рынок, в производство, в реализацию. Цифры по ряду регионов прямо значительно отличаются друг от друга. Вопрос, где же этот ресурс, который выращен», — поинтересовался Евгений Кац.

Он заверил, что министерство продолжит анализ с учетом аргументов всех сторон. «Поступают разные позиции субъектов, в том числе, что есть нормативный отход, потери нормативные, есть данные о том, что дальше это используется в рамках технологии производства самими предприятиями. Но все равно эту прослеживаемость необходимо наладить, чтобы цифры были максимально приближены к действительности. Должна быть ответственность хозяйств за те цифры, которые они предоставляют», — предупредил представитель Минсельхоза.

Оценки эффективности требуют и действующие меры стимулирования отрасли. Если потребность рыбоводов в льготных кредитах очевидна, то, например, агрострахованием с господдержкой до сих пор пользуется лишь небольшая часть хозяйств.

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, в 2023 г. общий объем рынка страхования аквакультуры составил около 305 млн рублей. В программе страхования участвуют всего пять регионов — Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Вологодская область и Астраханская область, а перечень субсидируемых объектов разведения до недавнего времени был ограничен лососевыми, осетровыми и сомовыми, и только в 2025 г. к ним впервые добавятся карповые и беспозвоночные.

Еще менее востребованным выглядит механизм компенсации части затрат на строительство заводов по производству рыбных кормов, введенный с 2023 г. По словам Евгения Каца, ни одной заявки на возмещение капексов в Минсельхоз так и не поступило. С 5 ноября стартует новая заявочная кампания, и министерство хотело бы понять, насколько бизнес заинтересован в этой мере поддержки. Тем более что ее планируется распространить и на заводы по производству рыбопосадочного материала.

Василий Глущенко напомнил, что еще недавно главными проблемами российской аквакультуры назывались корма и рыбопосадочный материал. «На сегодняшний день картина такая, что можно о кормах уже не говорить с тревогой, потому что построены и строятся заводы и в пределах буквально двух-трех лет этой проблемы у нас не будет», — констатировал он, добавив, что крупный бизнес начинает инвестировать и в производство смолта, чему решение о капексах будет только способствовать.

Намерения Минсельхоза провести серьезную ревизию регулирования аквакультуры поддерживают в Росрыболовстве. Стимулы, которые действовали раньше, уже затухают, отметил Василий Соколов. Необходимы как новые меры поддержки, так и корректировка нормативной базы. В частности, ведомство считает важным уточнить порядок расформирования рыбоводных участков, чтобы у регионов была возможность вновь вводить их в эксплуатацию, рассмотреть возможность и условия изменения их границ и организации производственного контроля.

На полосе препятствий

В ходе слушаний приводились конкретные примеры административных барьеров, с которыми сталкиваются предприятия аквакультуры в разных регионах. Так, многолетняя деятельность крупных осетровых хозяйств в Астраханской области, садки которых размещены в судоходных шлюзах неиспользуемого вододелителя, оказалась под угрозой полного уничтожения. Сначала из-за претензий транспортной прокуратуры, потребовавшей от рыбоводов вместо договора оказания услуг заключить договор аренды шлюзов, а затем из-за задержки согласования со стороны Росморречфлота.

«Стадо, которое находится в шлюзах, — это национальное достояние. Это генетический фонд осетровых», — подчеркнула президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена Чертова. Она предупредила, что если не урегулировать вопрос, область может потерять 200 рабочих мест и лишиться сотен миллионов рублей налоговых поступлений от осетроводов. А председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Думы Астраханской области Любовь Плющенко попросила сенаторов поддержать законодательные изменения, которые позволили бы в дальнейшем предотвратить подобные конфликты.

Работа рыбоводных хозяйств Московской области уже в ближайшее время может быть парализована в связи с прописанными в Водном кодексе требованиями по строительству очистных сооружений. В отсутствие дорогостоящих систем очистки предприятия лишаются права на получение разрешения на водопользование. По словам председателя ассоциации «Мособлрыбхоз» Василия Долгих, жесткую позицию в этом вопросе заняло Минприроды, ссылаясь на необходимость предотвращения загрязнения водных объектов.

«То, что прудовое хозяйство в период выращивания рыбы не загрязняет воду и не сбрасывает ее с худшим качеством, чем в естественных водоемах, подтверждает наука. Но ее никто не слышит или не хочет слышать, — заявил руководитель регионального объединения. — Сроки разрешения на водопользование у всех хозяйств в этом году закончились. На просьбы продлить их они получают отказ. А это значит, что уже с весны 2025 года рыбоводные хозяйства не смогут заполнять пруды водой и тем самым будут вынуждены прекратить выращивание товарной рыбы и рыбопосадочного материала».

Проанализировать работу профильных служб Минприроды и их отношение к предприятиям аквакультуры предложил и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он рекомендовал подвергнуть ревизии методологические подходы, которые подразделения министерства используют при выстраивании нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность рыбодобывающих и аквакультурных предприятий в особо охраняемых природных территориях.

Глава ВАРПЭ также указал на регуляторные заслоны, которые генерирует Росприроднадзор для аквакультуры на Дальнем Востоке, особенно если речь идет о пастбищной марикультуре. «По нашей статистике, начальная стоимость одного участка составляет от 1 до 25 млн рублей, а стоимость бумажек, которые необходимо собрать еще до начала деятельности, — 6 млн рублей. При этом 45% заявок отклоняются. Хорошая схема, да?», — обратился он к сенаторам, отметив необходимость дальнейшего совершенствования нормативной базы в сфере государственной экологической экспертизы.

Участники слушаний также поднимали вопросы о завышении кадастровой стоимости земельных участков под прудами, применении установок замкнутого водоснабжения для полноциклового выращивания лососевых, перспективе замены традиционной рыбной муки в кормах на белок из природного газа и возможностях научной поддержки рыбоводных предприятий. Завершая обсуждение, Сергей Митин заявил, что тема развития аквакультуры далеко не исчерпана, поскольку, несмотря на успехи отечественных рыбоводов, в секторе остается еще очень много проблем и противоречий.

«Во всем мире аквакультуры примерно столько, сколько (дикой — прим. ред.) рыбы, а у нас не больше 10%, да еще будет в 2030 году, — подытожил сенатор — Цифры говорят сами за себя».

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