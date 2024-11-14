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В целом по бассейну Амура в Хабаровском крае добыто чуть более 1 тыс. тонн горбуши, более 2 тыс. тонн летней кеты и порядка 5 тыс. тонн осенней

Сергей Рябченко: Общий вылов лососей в крае на неплохом уровне

В этом году в Хабаровском крае рыбаки добыли около 40 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это самый высокий показатель после 2018 г., обратил внимание президент региональной ассоциации Сергей Рябченко. При этом по районам промысла ситуация, конечно, разная.

Основные уловы лосося в Хабаровском крае в этом году, как и ранее, пришлись на материковое побережье Охотского моря — там добыто более 26 тыс. тонн. Неплохо сработали Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский муниципальные районы, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

В Охотском районе ситуация на фоне последних четырех-пяти лет хуже, работу осложняли погодные условия. Однако получилось добыть порядка 9 тыс. тонн горбуши, кеты, нерки и кижуча.

Хорошо, по словам собеседника Fishnews, сработал Сахалинский залив. В этом районе лова взяли около 11 тыс. тонн горбуши и кеты.

Отличилась в этом году подзона Приморье — район, где традиционно уловы лососей были совсем скромными. В основном добыча пришлась на южную часть, это Советско-Гаванский муниципальный район. Всего поймано более 5 тыс. тонн, тогда как в последние годы вылов здесь не превышал тысячи тонн, напомнил руководитель АПРОХК.

Достаточно неплохо сработал бассейн реки Амур. «В этом году был вовлечен в оборот Амурский лиман. И там при том, что рыба, конечно, шла интересно очень — только южной частью лимана, тем не менее взято в совокупности лососей летних и осенних порядка 1400 тонн», — сообщил Сергей Рябченко.

В целом по бассейну Амура добыто чуть более 1 тыс. тонн горбуши, более 2 тыс. тонн летней кеты и порядка 5 тыс. тонн осенней. «Считаем, это все-таки с точки зрения прогноза неплохие результаты», — прокомментировал президент ассоциации.

Общий результат лососевой путины в крае он оценил достаточно позитивно. «Надеемся, что в следующем году будет объективная прогнозная база и стратегия», — добавил Сергей Рябченко.

Об участках

Комментируя результаты лососевого промысла, руководитель ассоциации также остановился на теме перезакрепления рыболовных участков. Конечно, пользователи ждут ясности в этом вопросе. В начале ноября состоялось совещание узампреда Госдумы Алексея Гордеева, по итогам даны рекомендации правительству в части внесения изменений в правила расчета и взимания платы за перезаключение договора. Реализация этих предложений помогла бы смягчить нагрузку на малые и средние предприятия, занимающиеся лососевым промыслом, отметил Сергей Рябченко.

«Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Свою позицию рыбацкое сообщество Дальнего Востока высказало», — резюмировал он.

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