НЦБРП переименовали

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры стал Национальным центром безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (НЦБРСП).

Госучреждение переименовано в связи с расширением функций и направлений деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

К Центру были присоединены другие подведомственные Россельхознадзору учреждения. Сейчас в НЦБРСП входит семь филиалов, включающих лаборатории и испытательную референс-лабораторию в Москве.

Испытательные лаборатории учреждения проводят исследования в области ветеринарии и фитосанитарии, а также оценки качества и безопасности зерна и растительной продукции.

В компетенцию Центра также входят услуги по карантинному фитосанитарному обеззараживанию объектов, дезинфекции помещений и транспорта.

Читайте также: Сахалинская икра успешно проходила проверки на качество и безопасность

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews