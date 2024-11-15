НЦБРП переименовали
Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры стал Национальным центром безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (НЦБРСП).
Госучреждение переименовано в связи с расширением функций и направлений деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
К Центру были присоединены другие подведомственные Россельхознадзору учреждения. Сейчас в НЦБРСП входит семь филиалов, включающих лаборатории и испытательную референс-лабораторию в Москве.
Испытательные лаборатории учреждения проводят исследования в области ветеринарии и фитосанитарии, а также оценки качества и безопасности зерна и растительной продукции.
В компетенцию Центра также входят услуги по карантинному фитосанитарному обеззараживанию объектов, дезинфекции помещений и транспорта.
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