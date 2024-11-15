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Красную рыбу употребляют с разной периодичностью абсолютное большинство россиян

Россияне рассказали о предпочтениях по красной рыбе

Большинство участников опроса ВЦИОМ заявили о желании чаще есть рыбу. Причем в топе по запросу наших граждан оказалась категория лососевых.

Всероссийский центр изучения общественного мнения совместно с компанией «Инарктика» (выращивает на Северо-Западе форель и семгу) провели исследование, посвященное потреблению россиянами рыбы, в том числе красной. ВЦИОМ опубликовал по итогам подробное сообщение для СМИ.

О рыбе в целом

Большинство участников опроса (98%) с разной периодичностью употребляют в пищу рыбу, в том числе каждый третий (34%) делает это раз в неделю или чаще, а каждый второй (47%) не реже одного раза в месяц. В десятку самых потребляемых видов рыб за последний год вошли: сельдь (50%), горбуша (41%), минтай (40%), скумбрия (37%), форель (22%), килька, шпрот (22%), лосось (21%) (так указано в сообщении), мойва (13%) и треска (13%).

Восемь из десяти опрошенных (76%) заявляют, что хотели бы есть рыбу чаще. В топе по запросу россиян — категория лососевых: форель (39%), лосось (38%), семга (36%), горбуша (24%). Среди других «желанных» видов рыб — тунец (16%), скумбрия (15%), морской окунь (14%), треска (13%), камбала и палтус (по 12%). В целом данные показывают, что существует определенный разрыв между фактическим и желаемым потреблением рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе исследовательского центра.

Об аквакультуре

В центре внимания было и отношение наших сограждан к аквакультуре. Опрос показал, что термин «аквакультура» вызывает в основном положительные эмоции (54%) у опрошенных, в 25% случаев — безразличие (то есть общее восприятие термина — позитивно-нейтральное). Только 7% отметили, что «аквакультура» вызывает у них отрицательные эмоции.

Чаще всего «аквакультура» ассоциируется у россиян с выращиванием, разведением рыб (23%), водоемами (16%) и рыбой, морепродуктами (9%), это отражает понимание основной сути этого направления. Среди положительных ассоциаций звучат такие ответы, как «чистота, качество, свежесть» (9%), «бережное отношение к природе» (7%), «польза для здоровья» (2%). Существенно реже в представлении опрошенных возникали негативные ассоциации: «низкокачественный продукт, химия, искусственные добавки» (5%), «выращивание в неволе» (2%). Среди других вариантов называли также бизнес, рабочие места, производство (3%), морские растения, водный мир (по 3%), рыболовство, науку о рыбе, доступность, низкую стоимость (по 2%).

О красной рыбе

Красную рыбу употребляют с разной периодичностью абсолютное большинство россиян (97%), в рационе которых в принципе присутствует рыба. В том числе 15% делают это еженедельно, 44% — один или несколько раз в месяц, а 38% — реже чем раз в месяц. С возрастом растет доля россиян, употребляющих красную рыбу еженедельно (20% в старшей возрастной когорте и 9% среди граждан в возрасте 18-24 лет), при этом среди опрошенных старше 60 лет 8% отметили, что едят красную рыбу несколько раз в неделю (против 2% среди людей в возрасте 18-44 лет).

Кроме этого, значимыми факторами структуры и частоты потребления являются финансовое положение и место проживания респондентов. Чаще других о потреблении красной рыбы говорят в Москве (едят еженедельно 22%), крупных городах (500-950 тыс. человек — 21%), в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (20-22%), потребители с хорошим материальным достатком (25% против 7% в группе с плохим).

Опрос установил, что 42% едят красную рыбу одинаково весь год, независимо от сезона, но достаточно часто встречаются и те, кто отдает ей предпочтение в холодное время года (39%). Если говорить о способах потребления красной рыбы, то одинаково широко распространены как употребление ее без термической обработки (65%) — соленой, холодного копчения, замороженной (в том числе в салатах, суши), так и термически обработанной (59%) — жареной, запеченной, на пару, горячего копчения.

Безусловным лидером среди любимых блюд из красной рыбы у россиян является приготовление кусков рыбы, стейка (60%). На втором месте бутерброды с красной рыбой (48%), в топ-3 вошли роллы, суши (35%). Суп (26%), салаты (18%), пироги и котлеты (по 9%) пользуются меньшей любовью наших сограждан.

Изучались также предпочтения по происхождению рыбы.

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