Минсельхоз приглашает кормовые заводы за возмещением капзатрат

С 5 ноября Минсельхоз возобновит прием заявок для возмещения части затрат на строительство заводов по производству рыбных кормов. Хотя эта мера господдержки действует с 2023 г., желающих воспользоваться ей пока не нашлось.

Решение компенсировать комбикормовым заводам часть затрат на строительство и модернизацию мощностей для производства кормов для лососевых и осетровых видов рыб было принято два года назад, чтобы снизить зависимость предприятий аквакультуры от импортных кормов. На парламентских слушаниях, организованных 31 октября в Совете Федерации, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац обратил внимание, что очередная заявочная кампания по капексам стартует с 5 ноября.

«Пока, к сожалению, по каким-то неизвестным причинам с 2023 года ни одной заявки рыбные корма не подавали, — заявил представитель министерства, предложив бизнесу все-таки воспользоваться этой возможностью. — Обосновать введение меры господдержки крайне сложно. Самое главное потом, чтобы она была еще и востребована».

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство невостребованность субсидии связывает с необходимостью сначала построить комбикормовые заводы и ввести их в эксплуатацию. «Мы рассчитываем, что в этом году все-таки ситуация сильно изменится, — заявил замглавы федерального агентства Василий Соколов. — У нас есть несколько уже введенных объектов — это и Астрахань, это и Республика Северная Осетия – Алания, есть расширение по Твери. В принципе, бизнес начал активно вкладываться».

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин также подчеркнул важность темы и обратился к руководителям Ассоциации «Росрыбхоз», Рыбного союза, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и других отраслевых объединений с просьбой донести эту информацию до заинтересованных предприятий.

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