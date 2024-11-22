Воды Приморья стали безопасней для мореплавания

Из акваторий Приморского края в раках проекта «Генеральная уборка» извлечено девять затонувших судов. Еще два планируют поднять до конца 2024 г.

В течение года из вод региона поднято и утилизировано более 200 тонн металлолома и отходов, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства. Такие работы выполнены в акваториях Хасанского и Ольгинского округов, а также островов Русский, Попова, Рейнеке, входящих в состав Владивостокского городского округа.

Так, подняты и утилизированы:

— останки четырех зверобойных шхун финской постройки «Саламандра», «Воямполка», «Крылатка» и «Ларга» в бухте Витязь;

— деревянно-металлический баркас в акватории острова Рейнеке;

— баржа в проливе Старка острова Попова;

— два затонувших объекта в бухте Труда острова Русский;

— в заливе Владимира в Ольгинском округе.

На втором этапе до конца года планируют поднять еще два объекта. Это судно вблизи устья реки Объяснения в акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог, а также понтон возле пирса № 7 в границах морского порта Находка.

Всего в федеральном проекте «Генеральная уборка» участвуют шесть субъектов РФ: Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

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