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Рыба и морепродукты — важные статьи экспорта продукции АПК

Ассоциации просят снять с отрасли нагрузку в виде пошлин

Отраслевые ассоциации обратились к целому ряду госорганов по поводу отказа от вывозных таможенных пошлин на рыбу и морепродукты с 2025 г. Это важно для устойчивости предприятий, указали авторы писем.

По проблеме экспортных пошлин коллективное письмо в госорганы направили Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) и Ассоциация добытчиков краба (АДК).

Вывозные таможенные пошлины, введенные с октября 2023 г., легли дополнительной нагрузкой на предприятия отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. Тема не раз поднималась на разных площадках.

Изначально предполагалось, что постановление о ставках экспортных пошлин, увязанных с курсом валют, будет действовать до конца 2024 г. Об этом же заявлялось при проведении налоговой реформы.

Участники отрасли, принимая решение об инвестировании осенью 2023 г. (тогда, напомним, шел второй этап распределения квот под инвестиции), учитывали необходимость оплаты экспортной пошлины до конца года — без продления ее действия, отмечено в обращениях.

Ассоциации указали: рыболовная отрасль инвестирует 910 млрд рублей, включая платежи в бюджет за крабовые квоты (400 млрд рублей) и инвестиции в рыбопромысловые суда и заводы (510 млрд рублей).

Инвестиционные обязательства финансируются за счет кредитов в привязке к ключевой ставке Центробанка. При проведении аукционов в 2023 г. прогноз ЦБ по среднегодовому «ключу» на 2024 г. был на уровне 12%, а на 2025 г. — 7,5%. Фактически же в 2024 г. это 17%, прогноз на 2025 г. — не менее 16%. Незапланированные дополнительные расходы компаний отрасли в 2024 г. на выплату процентов по кредитам составят 45 млрд рублей, а в 2025 г. — 85 млрд рублей. Это сравнимо с ежегодными налоговыми платежами отрасли, привели цифры объединения.

Они также обратили внимание на то, что отраслевой экспорт за январь-сентябрь 2024 г. уже снизился на 14% в деньгах и на 17% в натуральном выражении. При этом в отраслевом сообществе напомнили о вкладе, который рыбная продукция вносит в поставки продукции отечественного агропрома.

Прогноз рентабельности продаж рыбной продукции по виду деятельности «Рыболовство морское» к концу нынешнего года составляет не более 7%, при сохранении вывозных пошлин в 2025 г. — до 2%.

При этом отраслевые эксперты спрогнозировали: в 2025 г. величина операционного денежного потока в морском рыболовстве составит 200 млрд рублей. А платежи по обслуживанию кредитов, налог на прибыль, обязательные инвестиции в постройку флота — суммарно 203 млрд рублей. То есть средств на уплату пошлин не останется.

В письмах говорится о том, что Минсельхоз разработал проект постановления правительства о действии экспортных пошлин в 2025-м и последующие годы на ряд товаров АПК, в том числе рыбу и крабов. Это создаст на отрасль дополнительную нагрузку от 30 до 45 млрд рублей в год, указали ассоциации.

Продление действия пошлин окажет дополнительное негативное влияние на компании, отметили авторы обращений. В ассоциациях просят госорганы о проработке вопроса завершения действия пошлин с 31 декабря 2024 г. в отношении кодов группы ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные».

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