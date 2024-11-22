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На совещании в Совете Федерации замглавы Минсельхоза Максим УВАЙДОВ рассказал о поручении по доведению дополнительных средств до верфей, строящих суда под инвестиционные квоты. Фото пресс-службы СФ

Верфи должны получить допсредства до конца года

По информации Минпромторга, верфи, выполняющие заказы под инвестквоты, получат выделенное правительством допфинансирование до конца года. Субсидии для краболовов, построенных на Дальнем Востоке, планируется довести до адресатов уже в ноябре.

Вопросы финансового обеспечения строительства рыболовных и краболовных судов в рамках первого и второго этапов квот под инвестиции обсуждались на совещании, организованном 21 ноября на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Замглавы Минсельхоза Максим Увайдов рассказал, что на очередном заседании рабочей группы «Инцидент № 42» под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева было дано поручение незамедлительно довести допфинансирование до верфей, входящих в ОСК, чтобы они могли продолжить строительство флота.

«Мы ждем раскассирования средств, которые были выделены распоряжением правительства, — отметил статс-секретарь — заместитель министра. — Нам нужно максимально быстро это сделать».

Субсидия для достройки судов предназначена не только предприятиям ОСК, уточнил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин. «Из 21 парохода, которые рассматриваются в рамках этой субсидии, 6 — это пароходы частных верфей», — подчеркнул он.

По информации ведомства, судостроительные предприятия сейчас готовят обосновывающие материалы, включая данные о реальных сроках достройки судов. «От частных инвесторов предложения по срокам завершения строительства судов за счет этой субсидии мы получили. Думаю, что до конца этой недели мы получим окончательный материал и от ОСК. По нашему прогнозу, до 20 декабря наша работа по проведению всех мероприятий, оформлению соглашений и проверке документов должна быть закончена, и денежные средства до конца этого года в размере до 9,2 млрд рублей до верфей будут доведены», — пообещал руководитель профильного департамента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минпромторг также планирует до конца ноября довести до получателей субсидии по краболовным судам, построенным на дальневосточных верфях.

«Приказ Минпромторга на выплату средств будет оформлен на этой неделе. Инвесторы уже предъявили необходимые документы обосновывающие. Поэтому 6 судов в этом году, которые были сданы до текущего момента и заявленные инвесторами к субсидированию, будут тоже просубсидированы в полном объеме», — добавил Алексей Исачкин.

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  • На совещании в Совете Федерации замглавы Минсельхоза Максим УВАЙДОВ рассказал о поручении по доведению дополнительных средств до верфей, строящих суда под инвестиционные квоты. Фото пресс-службы СФ
  • Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей ИСАЧКИН. Фото пресс-службы СФ
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