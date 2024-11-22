Краболовы выполнили требование о запуске инвестпроекта

По итогам крабовых аукционов второго этапа заложены уже все 23 судна, сообщил на совещании в Совете Федерации начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

Совещание, которое проводил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, было посвящено вопросам реализации программы квот под инвестиции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в основном речь шла о выполнении проектов первого этапа (в части рыбных инвестквот он стартовал в 2017 г., а по крабам — в 2019-м), но была затронута и тема второго этапа.

При организации новых крабовых аукционов появилось нововведение: к реализации инвестиционного проекта получатели долей квот должны приступить в первый же год, напомнил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

Участники второго этапа крабовых аукционов, проходивших осенью 2023 г., уже заложили все 23 судна. Один из краболовов построен.

Также покупатели долей крабовых квот приняли на себя обязательства по созданию четырех логических комплексов. По этим объектам инвестиций уже получены разрешения на строительство, сообщил начальник управления. Все комплексы расположены в Приморском крае, добавил он.

Что касается второго этапа инвестиционных квот на вылов рыбы, то здесь тоже уже есть реализованные проекты, рассказал Андрей Михалевич. Два перерабатывающих береговых завода большой мощности построены на Курилах.

Напомним, что аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях второго этапа прошел в 2023 г.: распределялись лимиты для промысла на Дальнем Востоке. На Дальневосточном бассейне был запущен и второй этап инвестквот по рыбе.

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