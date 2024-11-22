ОДУ на Западном бассейне расписали по направлениям

Росрыболовство приняло приказы о распределении по видам квот разрешенных объемов в Западном бассейне на 2025 г., в том числе в районах действия международных договоров.

Важные документы вышли для организации в следующем году рыболовства на Балтике. Приказом от 19 ноября 2024 г. № 660 Росрыболовство распределило по видам квот общие допустимые уловы водных биоресурсов Западного бассейна на 2025 г.

Объемы рыбы в Балтийском море, Куршском, Калининградском (Вислинском), Финском заливах отведены для научных исследований, учебных и культурно-просветительских целей, промышленного лова.

Приказом от 20 ноября 2024 г. № 662 федеральное агентство распределило по направлениям использования квоты добычи, предоставленные России в районах действия международных договоров на Западном бассейне. Это объемы леща и судака в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.

Тексты обоих приказов смотрите в прикрепленных файлах.

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