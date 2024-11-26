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Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Александр Панин: Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Развивать российский рыбный рынок, создавая возможности для производителей и дистрибьюторов внутри страны, можно только сообща всем участникам товаропроводящей цепочки, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин.

Руководитель отраслевого объединения, беседуя на площадке Fishnews Online с представителями медиахолдинга, рассказал о показателях производства рыбопродукции и структуре расходов рыбопереработчиков, прокомментировал темы увеличения потребления и обрисовал задачи, которые стоят перед союзом в 2025 г.

«В следующем году завершается действие стратегии Рыбного союза на пятилетний период: она разрабатывалась на 2021-2025 годы. На мой взгляд, в большей степени мы ее реализовали, достигли прогресса в плане развития Рыбного союза как объединения. При этом появляются новые вызовы и перспективы. Так, мы видим очевидное усиление консолидации в отрасли, и эти процессы будут продолжаться. Видим попытки выйти на рынок новых, достаточно крупных игроков. Это также будет оказывать влияние на бизнес», — обратил внимание Александр Панин. В предстоящем году в объединении будут готовить стратегию союза на период до 2030 г.

Союз продолжит заниматься вопросами административного регулирования — это постоянная работа. Большинство вопросов — переходящие из нынешнего года. «Одним из направлений для нашей деятельности остается внесение изменений в федеральный закон о торговле. Сейчас у нас на рассмотрении находится несколько инициатив. Так, 13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий взаимоотношения поставщиков и торговых сетей. Он должен исключить ситуацию штрафов для производителей за недопоставку объемов, которые они не согласовывали. Эти изменения улучшат положение поставщиков», — рассказал Александр Панин.

В зоне внимания союза остаются инициативы в части госрегулирования цен. «Мы считаем, что такие решения могут привести к негативным последствиям, выступаем за рыночную экономику. Будем отстаивать эту позицию в том числе в рамках Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка: в 2024 году я избран в президиум МЭС», — отметил председатель союза.

Следующая важная тема — нашумевший законопроект о регистрации ТУ и СТО предприятий. «Мы согласны с тем, что в отношении и регистрации, и применения технических условий и стандартов организаций необходимо навести порядок, — акцентировал Александр Панин. — Но важно, чтобы формулировки итоговой версии нормативного документа не только соответствовали целям регулятора, но и не противоречили интересам добросовестных участников рынка. Реформирование системы регистрации ТУ и СТО коснется в том числе и производителей продуктов питания, поэтому внимательно следим за этим законопроектом, в составе рабочей группы участвуем в подготовке формулировок. Будем продолжать эту работу и в 2025 году».

Обширное направление работы — поправки в технические регламенты. Сейчас готовятся большие изменения в технический регламент о безопасности пищевой продукции, регламент о требованиях к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов, ТР о безопасности рыбы и рыбной продукции. В зоне внимания — вопросы паразитарного контроля, зоологических наименований, обоснование сроков годности продукции, маркировка при использовании ионизирующего излучения, нормирование глазури, требования к содержанию соли в икре по ГОСТу. «Для отслеживания этих изменений мы участвуем во всех рабочих группах», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Продолжается разработка параметров системы управления рисками Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС. Отслеживают в союзе и инициативы в сфере таможенно-тарифного регулирования. Остаются в повестке объединения вопросы цифровой маркировки.

«И конечно, будем продолжать продвигать меры государственной поддержки континентальной рыбопереработки», — отметил Александр Панин.

Также в союзе убеждены в необходимости укрепления коммуникаций внутри рыбохозяйственной отрасли и коммуникаций между рыбной отраслью и другими направлениями, например ритейлом.

«Фундаментальная, базовая, на мой взгляд, задача — необходимость объединения отрасли или как минимум переход к более качественным коммуникациям. Чтобы внутри рыбохозяйственного комплекса игроки не обменивались обвинениями, а стремились услышать проблематику другу друга и понять, что мы все — часть одного механизма. И только когда мы работаем синхронно, мы можем выдавать максимально эффективный результат», — заявил глава объединения.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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