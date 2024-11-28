Сенаторы одобрили постоянный рейд для рыбоохраны

Закон, предусматривающий возможность рыбинспекторам работать в режиме постоянного рейда, прошел Совет Федерации. Предполагается, что изменения помогут сделать деятельность по сохранению водных биоресурсов более эффективной.

Сенаторы на заседании 27 ноября рассмотрели закон «О внесении изменений в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 19 ноября поправки были приняты сразу в двух чтениях Госдумой, сообщает корреспондент Fishnews.

Поддержанный парламентариями закон предусматривает, что федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда. Такой режим позволяет инспекторам постоянно находиться в пунктах контроля и перемещаться по опредленной территории и акватории для борьбы с нарушениями.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле Ивановской областной думой.

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