У главы Росрыболовства — новый заместитель

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем руководителя Росрыболовства Дмитрия Суслова. Ранее он также трудился в ведомстве.

Распоряжением правительства от 26 ноября 2024 г. № 3430 назначен новый замруководителя Росрыболовства. Дмитрий Суслов работает на руководящих должностях в федеральном агентстве с 2015 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. С 2021 г. он возглавлял управление бюджетной политики и организации администрирования доходов.

С новым назначением у руководителя Федерального агентства по рыболовству вновь становится четыре заместителя. Это Василий Соколов, Михаил Иваник, Дмитрий Суслов и Андрей Яковлев. Вакантно было курирование в ФАР экономического блока.

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