Для муксуна Томской области создали «искусственное» маточное стадо

Томское рыбоводное хозяйство сформировало первое в регионе ремонтно-маточное стадо из искусственно выращенного муксуна. В ноябре начался отбор половых продуктов для инкубирования в аппаратах Вейса.

Работу ведет НПО «Томск Экология», сообщили Fishnews в пресс-службе областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства. Выклев личинки ожидается весной.

Муксун относится к ценным сиговым видам рыб, сейчас его промысел во всех регионах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещен.

Напомним, в этом году завершилась разработка комплексной программы по восстановлению популяции муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Эта программа войдет в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России нацпроекта «Экология», отметили в департаменте.

По информации ведомства, Томская область принимала активное участие в разработке программы. Предусмотрено участие трех региональных рыбоводных хозяйств, предприятиям доведены плановые объемы выращивания молоди.

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