Совет Федерации считает важным помочь муксуну, нельме и чиру федеральным проектом

Сенаторы поддержали включение комплексной программы по восстановлению запасов сиговых в Обь-Иртышском районе в новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов России.

Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность включения проекта комплексной программы по восстановлению численности сиговых рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе в новый федеральный проект по водным объектам.

Такая рекомендация вошла в постановление по итогам правительственного часа, на котором выступала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает корреспондент Fishnews.

Запустить реализацию нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов России планируется с 2025 г. — после того, как завершится выполнение нацпроекта «Экология».

Программа по Обь-Иртышскому рыбохозяйственному району разрабатывается для восстановления запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное, для обеспечения нужд КМНС, и промышленное рыболовство, сообщали ранее в Росрыболовстве. В мае ведомство проинформировало, что подготовка программы практически завершена.

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