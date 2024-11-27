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Популяция осетровых в Азовском море растет. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые с оптимизмом смотрят на осетра Азовского моря

С 2014 г. отмечается тенденция восстановления в Азовском море запасов осетровых, особенно русского осетра. Положительное влияние на популяции оказывают усиление охраны водных биоресурсов и эффективная работа рыбоводных предприятий.

Во второй половине ХХ в. на долю России приходилось более 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых. При этом вклад Азовского бассейна в их общий мировой вылов составлял более 5%, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Но зарегулирование стока нерестовых рек Дон (1952 г.) и Кубань (1973 г.) постепенно привело к практически полной утрате естественного нереста. Поэтому в последние десятилетия прошлого века запасы азовских осетровых формировались главным образом за счет искусственного воспроизводства.

Благодаря эффективной работе рыбоводных предприятий к середине 1990-х гг. уровень общих запасов русского осетра и севрюги превысил 90 тыс. тонн. При этом непосредственно промысловый запас осетровых, созданный за счет промышленного воспроизводства, оценивался в 60 тыс. тонн и позволял ежегодно вылавливать без ущерба в среднем до 1,5 тыс. тонн в год, напомнили специалисты.

Однако к 2000 г. из-за массового браконьерства искусственное воспроизводство уже не компенсировало снижение численности популяций, и промысловое значение было утеряно. Запас русского осетра резко сократился до 5 тыс. тонн, севрюги — до 4 тыс. тонн.

Чтобы не допустить полного истребления, в Азовском море ввели запрет на промысел. Однако и после этого запасы ценных видов рыб продолжали стремительно уменьшаться из-за браконьерства, подчеркнули ученые. В результате к 2011-2013 гг. при учетных траловых съемках осетровые перестали фиксироваться в контрольных уловах.

После вхождения в состав РФ Республики Крым, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним морем России и перешло под контроль российских рыбоохранных структур. Это значительно сократило воздействие незаконного вылова, обратили внимание во ВНИРО

С 2014 г. наблюдается тенденция восстановления запасов осетровых. По мнению ученых, это связано с усилением охраны водных биоресурсов и увеличением количества молоди осетровых, выпускаемой рыбоводными заводами, с 2-3 млн экземпляров в 2011-2012 гг. до 5-6,5 млн экземпляров в год сейчас.

В итоге с 2014 по 2023 гг. запас русского осетра вырос практически с нулевого уровня до более чем 2 тыс. тонн. При этом сформировалась многовозрастная структура популяции. В Азовском море снова стали встречаться особи длиной свыше 150 см и массой более 18-24 кг.

За последние три-пять лет специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отмечают резко возросшее количество русского осетра и севрюги в качестве приловов в ставные невода, устанавливаемые в прибрежной 5-километровой зоне. При этом с каждым годом не только увеличивается численность рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. В уловах попадается и белуга.

В институте обратили внимание: изменение правового статуса Азовского моря на внутреннее море РФ позволило реализовать научные рекомендации АзНИИРХ по восстановлению запасов осетровых. Появились реальные предпосылки для увеличения промысловых запасов этих особо ценных видов рыб, что может стать уникальным мировым примером восстановления численности вида до биологически безопасного уровня.

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Fishnews

  • Популяция осетровых в Азовском море растет. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Научный улов. Фото пресс-службы ВНИРО
  • С каждым годом не только увеличивается количество осетровых, но и расширяется их размерно-возрастной состав. Фото пресс-службы ВНИРО
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