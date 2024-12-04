Минтай будет активнее бороться за ЗОЖ россиян

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) объявили о начале сотрудничества. Его цель — улучшать здоровье нации через увеличение потребления рыбы.

Президент АДМ Алексей Буглак и глава РОПНИЗ Оксана Драпкина подписали меморандум 3 декабря на полях международного форума «Российская неделя здравоохранения».

Употребление рыбы дважды в неделю снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эпидемиологические исследования, проведенные на базе Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, показали: недостаточное потребление рыбы наблюдается у 34,9% россиян.

Ассоциация добытчиков минтая и РОПНИЗ объединят усилия по популяризации рыбопродукции как неотъемлемой части рациона, необходимого для здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.

Это подразумевает научную, инновационную и просветительскую деятельность, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ. В планах — проведение научных конгрессов и симпозиумов, а также массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, просветительская работа с разными возрастными группами граждан, в первую очередь с детьми, молодежью и пожилыми людьми.

«В сентябре 2023 года мы запустили проект «Дальневосточный минтай», поставив амбициозную задачу — изменить имидж главной рыбы страны и кратно увеличить ее потребления. Эту задачу невозможно решить только за счет маркетинга, важны и другие инструменты, включая качественный анализ взаимосвязи между потреблением минтая и здоровьем его «покупателя», а также без разъяснительной работы со стороны профессиональных экспертов в сфере здравоохранения. В этой связи сотрудничество с ведущей общественной организацией в сфере здравоохранения имеет для нас стратегическое значение. Уверен, что оно принесет плоды и будет способствовать укреплению здоровья, увеличению продолжительности активной жизни россиян», — прокомментировал Алексей Буглак.

«Рыба обладает уникальными и ценными качествами для здоровья человека. Она является источником полезных жирных кислот, защищающих здоровье сердца и сосудов, качественного белка, а также йода, дефицит которого характерен для жителей большинства территорий России. Я уверена, что наше сотрудничество с партнерами, представляющими рыболовный промысел, увеличит потенциал нашей работы в продвижении ценности здорового питания», — подчеркнула Оксана Драпкина.

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