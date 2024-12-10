Пятый съезд рыбаков планируется провести в 2025 году

С предложением провести V Съезд работников рыбохозяйственного комплекса России в 2025 г. на собрании ВАРПЭ выступил глава ассоциации Герман Зверев. Идею рыбаков поддержал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По мнению участников общего собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), которое прошло 5 декабря на площадке РСПП, накопившиеся в отрасли проблемы целесообразно рассмотреть в формате общенационального съезда.

«20 декабря исполняется 20 лет нашему базовому закону, а в октябре следующего года — 10 лет с проведения заседания Госсовета о модернизации отрасли. Было бы правильным провести в следующем году, например в апреле, Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации», — заявил на собрании президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Организационный комитет съезда предложили возглавить руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. В ходе собрания он поддержал инициативу отраслевого сообщества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, предложение о проведении V Съезда рыбаков включено в итоговое решение общего собрания ассоциации. Оно будет направлено в Госдуму, Совет Федерации, правительство и другие органы власти.

Съезд работников рыбохозяйственного комплекса — ключевое мероприятие отрасли, которое проходит в сложные периоды развития рыбного хозяйства в стране. IV Съезд рыбаков, организаторами которого выступили Росрыболовство, ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства, состоялся в феврале 2018 г. В нем приняли участие 500 делегатов от предприятий рыбной отрасли, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций и объединений.

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