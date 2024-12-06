Отрасль на пороге финансового водоворота

Количество убыточных предприятий в рыбохозяйственном комплексе превысило 40%, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. На общем собрании ассоциации представители рыбацкого сообщества и регулятора обсудили ключевые проблемы отрасли и возможные меры поддержки.

Главной темой общего собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), которое прошло 5 декабря на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей, стало резкое ухудшение финансово-экономического состояния рыбной отрасли. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, по итогам восьми месяцев 2024 г. прибыль организаций рыбохозяйственного комплекса снизилась на 26% — с 81 до 60 млрд рублей.

«Более 40% предприятий в отрасли работают с убытком. Совокупная задолженность рыбной отрасли по кредитам и займам составила свыше 1 трлн рублей и практически сравнялась с годовым оборотом», — привел цифры глава ВАРПЭ.

На 2025 г. ассоциация считает наиболее вероятными два сценария для отрасли — инерционный и шоковый. «При инерционном сценарии оборот отрасли составит 1,15 трлн, при шоковом сценарии оборот отрасли составит около 1 трлн рублей. — рассказал Герман Зверев. — С учетом увеличения себестоимости производства рыбопродукции в 2025 году ожидается снижение прибыли по рыбодобыче до 76 млрд рублей, по рыбопереработке — до 25 млрд рублей».

Как сообщает корреспондент Fishnews, выводы ВАРПЭ подтвердили и другие отраслевые объединения. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака, в этом году минтаевый сектор, который обеспечивает почти треть российского вылова и отраслевой выручки, оказался под влиянием сразу двух негативных факторов: ускорился рост издержек и обострилась ситуация на внешних рынках.

«Мы увидели резкое снижение цен на все виды минтаевой продукции на всех экспортных рынках. По отдельным позициям в этом году обновили исторический 20-летний минимум по ценам», — рассказал Алексей Буглак. Он добавил, что в такой ситуации хорошо, если по итогам года средняя рентабельность предприятий удержится на нулевой отметке, хотя доля убыточных компаний явно вырастет даже в сравнении с прошлогодними 35%.

С такой оценкой согласились и присутствовавшие на собрании представители органов власти. Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова назвала уровень закредитованности рыбопромышленных предприятий опасным явлением, как и резкое снижение их доходности.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков признал, что отрасль находится в достаточно сложной ситуации, и предложил подумать над дополнительными мерами поддержки со стороны государства. «Прежде всего я говорю именно о регуляторной поддержке, потому что возможности, связанные с бюджетным финансированием, сейчас очень ограничены», — уточнил глава федерального агентства.

По мнению председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, финансовая поддержка рыбакам тоже бы не помешала, особенно с учетом действующей ключевой ставки. «Считаю, что настало время, когда мы должны решать один из сложнейших вопросов по кредитованию на льготных условиях, особенно инвестиционному, когда об инвестиционных системных вещах идет речь. Вот в этом ключе, я думаю, что настало время для проработки этого вопроса», — отметил депутат.

С точки зрения членов ВАРПЭ, в условиях усиления санкций и ограниченного доступа к внешним рынкам, крайне важно решить вопрос с экспортными пошлинами. «Это была бы очень действенная мера господдержки, если бы на следующий год этого решения не было. Если бы мы обнулили пошлины на всю продукцию, а не только на две товарные позиции», — высказал мнение президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Полезным, по мнению рыбаков, было бы введение особого порядка оперативной корректировки общего допустимого улова, который бы учитывал экономические факторы. Или смягчение требования об обязательном освоении 70% квот для тех видов водных биоресурсов, промысел которых из-за санкций стал затруднительным или нерентабельным.

Дальневосточные предприятия также обратили внимание на необходимость скорректировать порядок внесения платы за рыболовные участки при перезаключении договоров. Цена этого вопроса — 238 млрд рублей за два года, отметил Герман Зверев. По словам главы Росрыболовства, соответствующий проект постановления уже разработан, с учетом протокола совещания у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, и внесен в Минсельхоз.

«Там основные части учтены — с точки зрения увеличения рассрочки платежа, неприменения дефлятора. Мы также предлагаем немного скорректировать стоимость начальную и для «любительских» участков», — отметил Илья Шестаков. По его словам, важно, чтобы все эти изменения рассматривались вместе с законопроектом о единовременности кампании по переоформлению участков без торгов, который планируется внести в Госдуму.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев предупредил о новых рисках, которые несут готовящиеся изменения в постановление правительства о ценовых индикаторах. «В него предложено включить продукцию практически из всех основных промысловых объектов. Это и минтай, и треска, и пикша, и сельдь, и все лососевые. Таким образом, любое предприятие, которое реализует, к примеру, свыше 10 тонн такой продукции, в том числе и на экспорт, будет отчитываться по данной сделке уполномоченной бирже. Это большая административная нагрузка», — заявил глава АСРФ, призвав бизнес-сообщество тщательно оценить расходы и риски этого требования, в том числе с использованием механизма «регуляторной гильотины».

Раньше рыбаки запускали масштабные инвестиционные программы, поскольку у них была уверенность в сохранении закрепленных за ними долей квот, напомнил начальник отдела анализа рыбопромысловой деятельности «Океанрыбфлота» Сергей Лобко. «Сегодня никто не знает, что придумает регулятор завтра, — констатировал представитель одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. — Нам просто нужно понимать свои перспективы и знать, что рыбная отрасль стране нужна, что мнение рыбаков важно».

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев напомнил о двух примечательных датах. «20 декабря исполняется 20 лет базовому закону о рыболовстве, а в октябре следующего года — 10 лет со дня проведения заседания Госсовета о модернизации отрасли, — указал Герман Зверев. — Было бы правильным, считаем, провести в следующем году съезд, V съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Возглавить оргкомитет по проведению съезда рыбаков предложили руководителю Росрыболовства, который поддержал эту инициативу, но рекомендовал предварительно согласовать ее с руководством страны. «Для того чтобы мы действительно получили поддержку на правительственном уровне и это было такое знаковое большое мероприятие», — отметил Илья Шестаков.

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