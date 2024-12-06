Росрыболовство разработало поправки в постановление по плате за участки

Росрыболовство подготовило и передало в Минсельхоз проект постановления по вопросам платы за рыболовные участки, сообщил глава федерального агентства Илья Шестаков. Он также обрисовал планы по законопроекту о единых сроках перезаключения.

Предстоящее перезакрепление рыболовных участков руководитель Росрыболовства прокомментировал на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews. Проект постановления, сформированный с учетом протокола совещания у зампреда Госдумы Алексея Гордеева, подготовлен Росрыболовством и внесен в Министерство сельского хозяйства, рассказал Илья Шестаков.

В предложенном документе учтены основные моменты по увеличению рассрочки платежа за перезакрепление РЛУ и неприменения коэффициента-дефлятора, отметил глава Федерального агентства по рыболовству. «Мы также предлагаем немного скорректировать стоимость начальную и для «любительских» участков», — добавил он.

При этом важно, чтобы всё это делалось вместе с законопроектом, который сейчас будет вноситься в Госдуму, — о единовременности кампании по переоформлению РЛУ без торгов, подчеркнул руководитель Росрыболовства.

При этом, как и ранее, он отметил, что сроки такого перезаключения еще будут обсуждаться, — это будет 2025 или 2026 г. Решение будет обусловлено в том числе кредитной ставкой, которая будет складываться на середину следующего года, добавил глава ФАР. «Но этот срок конкретный надо будет установить для переоформления. Если не хочешь — это уже предусмотрено: пожалуйста, пользуйся договором до окончания срока действия», — обратил внимание Илья Шестаков.

Напомним, что совещание по участкам вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел в ноябре. По итогам правительству было рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о принципах расчета и взимания платы. В том числе кабмину было предложено рассмотреть возможность дробления платы на четыре части по 25%, с внесением ежегодного платежа после лососевой путины, а также не учитывать коэффициент-дефлятор по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами (ставки заложены в формулу расчета платы) и предусмотреть понижающий коэффициент для малого бизнеса.

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