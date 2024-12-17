Российские ученые считают рыбу у северо-западной Африки

В рамках Большой африканской экспедиции НИС «Атлантниро» и «Атлантида» проводят рыбохозяйственные исследования в зонах Мавритании и Гвинейской Республики.

На первом этапе экспедиции два судна должны полностью обследовать действующие и перспективные для отечественного промысла районы в зонах Марокко, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики и Сьерра-Леоне. Со всеми этими странами подписаны межправительственные соглашения в области рыболовства, сотрудничество с каждой из них насчитывает многие десятилетия, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Атлантниро» уже выполнило донную съемку водных биоресурсов в районе Мавритании и съемку пополнения мелких пелагических рыб в зоне Марокко, судно продолжает съемку пополнения в Мавритании.

В районе Мавритании наибольшая биомасса определена для западноафриканской ставриды, анчоуса и сардины, а также пагеллусов (морских карасей) и солнечника. Западноафриканская ставрида — самый ценный объект отечественного пелагического промысла, подчеркнули во ВНИРО. Морские караси являются ценной и дорогой рыбой на донном промысле, который российский флот пока не ведет в районе Африки.

Съемка пополнения, проводимая «Атлантниро», может дать информацию о перспективах пелагического промысла. Сбор данных продолжается, оценки будут даны позже.

«Атлантида» же с 28 ноября ведет донную съемку в зоне Гвинейской Республики. Основу уловов трала составляют рыба-лист, крапчатый пагр, западноафриканская и круглая ставриды. О результатах говорить преждевременно, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что будут получены уникальные научные данные, отметили в пресс-службе.

Также экспедиция мониторит работу иностранного рыболовного флота в районе Гвинейской Республики. Здесь ведут промысел около 30 среднетоннажных судов под флагами Китая (основная часть), Гвинеи и Гамбии.

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