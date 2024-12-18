Флот «Норебо» пополнился новыми судами

Группа «Норебо» выводит на промысел в 2025 г. три новых судна. Это флот, который холдинг построил на отечественных верфях.

Уже в следующем году на промысел выходят три новых судна — «Орион», «Валентин Мантуров» и «Капитан Соколов». При этом «Орион» и «Валентин Мантуров» построены на судостроительном заводе холдинга в Отрадном.

Строительство осуществлялось в рамках механизма инвестиционных квот, предусматривающего создание новых мощностей для отрасли. «Норебо» участвует как в первом этапе программы, так и во втором.

В холдинге отметили, что продолжают реализацию инвестиционных проектов по разным направлениям. Одно из них — это хранение и логистика, рассказали в пресс-службе группы. В марте сдан в эксплуатацию холодильный комплекс на 10 тыс. тонн в Мурманской области: площадка организована в рамках проекта терминала «Ударник». На Камчатке работает аналогичный терминал холдинга — «Сероглазка».

Суда группы ведут промысел в Дальневосточном бассейне, на северо-западе Атлантического океана, в Западной Африке и на юге Тихого океана. Продукция выпускается и для оптового, и для розничного рынка. Производственно-логистический центр холдинга в Клину, который как раз готовит продукцию для отправки розничному потребителю, в этом году отметил пятилетний юбилей. «Концепция наша осталась прежней, мы ее не меняли: работаем только с тем сырьем, которое добывается флотами нашей группы», — рассказал ранее в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель центра Александр Соколов. Он обратил внимание, что такой подход обеспечивает полную цепочку прослеживаемости товаров.

В холдинге отметили, что продукция поставляется в торговые сети в разных регионах России, а также в страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Грузию, Азербайджан, Казахстан.

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