Доли инвестквот трески и пикши закрепили за компаниями

Росрыболовство закрепило доли инвестквот трески и пикши по итогам очередной заявительной кампании. Лимиты закреплены за двумя компаниями, возможность осваивать их предприятия получат после ввода в эксплуатацию новых судов.

Доли инвестквот вылова трески и пикши Росрыболовство закрепило по итогам 12-й заявочной кампании первого этапа, проводившейся с марта по июнь 2024 г. Отбор прошли проект компании «Мурманфишпродактс» и два проекта Мурманского тралового флота. Инвесторы выразили готовность построить на российских верфях суда типа «Л». По утвержденной классификации, это траулер-свежьевик длиной более 30 м.

Нераспределенными при этом, согласно приказу Росрыболовства, остались 1,046% трески и пикши.

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