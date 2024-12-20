Валерий Лимаренко: Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Рыбная отрасль остается для Сахалинской области стратегическим направлением. Такой акцент делают власти региона. Поддержка со стороны области направлена в том числе на то, чтобы раскрывать инвестиционный потенциал рыбного хозяйства, рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

«На региональном уровне мы помогаем рыбохозяйственным предприятиям, возмещая им затраты, понесенные при реализации инвестпроектов. В нынешнем году на эти цели из областного бюджета направлено 66,2 млн рублей — больше, чем в 2023-м», — сообщил глава региона в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Больше стало получателей господдержки по такому направлению, как льготные тарифы на электроэнергию. В 2024 г. эту помощь получили 42 предприятия. Сохраняется и стимулирование в сфере аквакультуры, лососеводства, подчеркнул губернатор. Сахалинская область лидирует в стране по этому направлению: здесь действует 78 предприятий в сфере воспроизводства лососей.

«Рассчитываем, что поддержка рыбохозяйственного комплекса внесет свой вклад в экономическое развитие региона», — отметил Валерий Лимаренко.

Он обратил внимание, что компании Сахалинской области воплотили в жизнь целый ряд проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот: новые предприятия были созданы на Сахалине и Курилах. Такие современные береговые производства — гордость рыбной промышленности Дальнего Востока, заявил глава региона.

Инвесторы Сахалинской области включились и во второй этап программы инвестиционных квот, стартовавший в конце 2023 г. Предусматривается строительство как береговых заводов, так и судов.

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