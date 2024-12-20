FishStat сформировал экосистему рыбной торговли

Директор по развитию бизнеса FishStat Екатерина Подлесских рассказала о возможностях B2B-экосистемы для рыбной отрасли в подкасте «Цифровая грядка» от Россельхозбанка.

Не просто продажи

Основатель FishStat — Евгений Карпов, который давно работает в отрасли и не понаслышке знает, как много времени занимают переговоры о закупках, отметила гостья подкаста. Возникла идея — автоматизировать «рутину продавца», создать платформу, где было бы удобно размещать актуальные объявления о партиях рыбы или морепродуктов на продажу со всей необходимой информацией.

«Идея развивалась, и сейчас FishStat — это экосистема сервисов, где можно вести бизнес в рыбной отрасли, просто не выходя с платформы», — рассказала Екатерина Подлесских. В основе остались объявления о покупке и продаже рыбопродукции, но на платформе представлены также услуги логистики и хранения, есть разделы «Аукционы» и «Аналитика», а также специальный чат для общения с партнерами.

Пока FishStat — B2B-платформа, но у создателей есть планы добавить возможность для сделок B2C. В системе на момент подготовки подкаста были зарегистрированы 183 компании и 619 пользователей. При этом выкладывают объявления не только рыбаки, но и аквафермеры. Нет ограничений ни по типу продукции, ни по географии поставок, подчеркнула представитель площадки.

Предлагать продукцию

«Создать объявление можно достаточно быстро, у опытного пользователя это займет несколько минут», — обратила внимание Екатерина Подлесских. Она сообщила, что в следующей версии FishStat будет предусмотрена упрощенная регистрация — чтобы пользователь мог заполнить буквально пару полей, без ввода всех данных о компании, и просто «погулять» по платформе, познакомиться с сервисами.

На платформе покупатель может работать, например, со своим давним поставщиком (просто получая актуальную информацию о партии не по телефону и не в PDF-прайсах, а прямо сейчас, в объявлении). В это же время можно сравнивать предложения от других поставщиков — это расширяет возможности, заметила представитель FishStat.

Выставлять на торги

Продавец на FishStat может не просто разместить объявление о своей партии продукции, но и разыграть ее через аукцион.

«Это значит выбрать время (учитывая разницу по времени между Владивостоком и центральной частью страны), определить шаг, обозначить начальную стоимость, пригласить участников и запустить аукцион», — рассказала Екатерина Подлесских.

По ее словам, на последних торгах было более 30 участников, цена лота выросла на 10% от начальной.

Перевозить и хранить

На сайте FishStat есть отдельный раздел «Логистика». Логистический партнер платформы — транспортная группа FESCO (в сентябре на Восточном экономическом форуме компания подписала соглашение с «Дальрефтрансом»). После завершения сделки можно сразу выбрать перевозчика.

«Если говорить о нашем следующем шаге, то мы хотим сделать логистическую рекомендацию», — поделилась планами Екатерина Подлесских. Предполагается, что покупатель будет получать рекомендацию о возможностях ближайшей доставки.

Также на FishStat есть раздел «Хранение», где могут размещать объявления склады для рыбной продукции. Пока таких участников не очень много, но это одна из «точек роста» платформы.

Следить за рынком

«Одна из наших гордостей — это аналитическая часть», — акцентировала гостья подкаста. Она отметила, что раздел «Аналитика» недавно обновился, там собраны цены по разным видам рыбы и морепродуктов в динамике, данные по объемам добычи, общим допустимым уловам, обзоры промыслов.

В будущем на FishStat планируют внедрить даже прогнозирование цены с помощью искусственного интеллекта.

Найти общий язык с иностранцами

На FishStat есть и зарубежные компании, в первую очередь из Китая. «Китайцы с интересом относятся к нашей платформе. Они регистрируются на платформе, мы это видим, они смотрят на объявления, на цены…», — рассказала Екатерина Подлесских.

Новых подписчиков удалось привлечь, в частности, презентацией платформы на выставке в Циндао. Сейчас рассматривается возможность организовать на платформе функцию оплаты через коммуникационную систему WeChat.

Сайт FishStat помимо русского представлен на английском, китайском и японском языках. Чат платформы — не обычный мессенджер, там с помощью систем ИИ текст можно синхронно переводить на любой из четырех языков.

Без комиссии

«Наша принципиальная позиция — никакой комиссии от сделок», — подчеркнула Екатерина Подлесских.

Сейчас стоимость подписки одинакова для всех пользователей FishStat — 4 999 рублей в месяц. Возможно, впоследствии для продавцов, покупателей и других участников платформы введут разные тарифы.

Хореку ждут

Сегодня основная часть пользователей FishStat — рыбаки, трейдеры, закупающие оптовые партии, логистические компании и склады.

«Мы смотрим сейчас в сторону HoReCa, это очень желанная для нас аудитория», — обратила внимание представитель платформы. Планируется привлекать рестораны центра России, — чтобы они через FishStat покупали рыбу на Дальнем Востоке от надежных поставщиков.

По словам Екатерины Подлесских, предприятиям общественного питания нужны регулярные гарантированные поставки, причем в небольших объемах. FishStat может это обеспечить.

«На форуме в Питере мы прозвучали достаточно громко и точно знаем, что представители хореки нас слушали», — отметила представитель айти-компании.

Больше возможностей

Создатели платформы обращают внимание на большой набор сервисов. Так, кроме перечисленных, есть еще система проверки контрагентов. Есть у платформы и раздел новостей, пока он ведет на телеграм-канал.

От идеи прошло уже больше пяти лет, компания рассчитывает выйти на самоокупаемость к лету 2025 г. «У нас есть предложения для соинвесторов, акционеров», — подчеркнула Екатерина Подлесских. Она обратила внимание, что FishStat зарегистрирован как IT-компания и в ближайшее время собирается стать резидентом инновационного центра «Сколково», ведутся переговоры.

«Мы хотим, чтобы было классно, интересно, удобно, чтобы не хотелось уходить. Даем месяц бесплатного периода — чтобы потестить все наши сервисы и понять, без чего вам через месяц уже будет некомфортно», — отметила представитель FishStat.

Видеовыпуск подкаста смотрите по ссылке.

Fishstat.ru

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