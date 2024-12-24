РК Ленина получил квоты под МРС, а «Гидрострой» — под береговые заводы

Камчатский Рыболовецкий колхоз имени Ленина на предстоящий год получил объемы для освоения в связи с постройкой судов «Сокоч» и «Апача», а компания «Курильский рыбак» — двух береговых заводов.

Росрыболовство распределило по пользователям инвестиционные квоты на 2025 г. Напомним, что законодательно предусмотрено два этапа инвестквот, однако суть программы одна: участники строят в России береговые заводы для рыбопереработки и суда, после ввода объекта в эксплуатацию получают объемы для освоения.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина в нынешнем году завершил строительство двух малых рыболовных сейнеров «Сокоч» и «Апача». Под них он получил объемы разнорыбицы в Северо-Курильской зоне. Камчатское предприятие является получателем инвестквот и по другим проектам, сообщает корреспондент Fishnews.

Также инвестиционные квоты по первому этапе предоставлены компаниям «Алаид», «Заря», «Невод», «Октябрьский-1», «Укинский лиман», «Велес-Снек», «Рыбокомбинат «Островной», «РКЗ «Командор», «РК «Новый мир», «Курильский рыбак», «Витязь-Авто», «Камчаттралфлот», «Новострой», «Новый сейвал», «РРПК Восток», «Русский минтай», «Минтай Первый».

«Курильский рыбак» (входит в ГК «Гидрострой») также уже реализовал проекты в рамках второго этапа инвестквот: построены рыбоперерабатывающие заводы на Итурупе и Шикотане.

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