Рыбопромышленники Сахалина и Курил инвестируют в переработку

Предварительные итоги работы отрасли за 2024 г. подвели в министерстве по рыболовству Сахалинской области. В ведомстве рассказали о вылове, производстве продукции, инвестиционных проектах и других показателях.

К началу декабря рыбаки Сахалинской области поймали порядка 748 тыс. тонн водных биоресурсов. Регион, таким образом, держит планку по объемам добычи, сообщает корреспондент Fishnews.

Предприятия увеличили объемы добычи целого ряда ключевых для российского промысла объектов, рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко. Так, минтая поймано 411,6 тыс. тонн (+5,8% к уровню 2023 г.), сельди — 70 тыс. тонн (+18,8%), сардины-иваси — более 78 тыс. тонн (+2,6%).

Выпуск рыбной продукции к началу ноября составил 451,5 тыс. тонн на сумму более 81 млрд рублей. В объемах по сравнению с прошлым годом производство выросло на 8,9%.

Важнейшей задачей в министерстве называют реализацию в регионе программы «Доступная рыба». Большую роль в эффективности такой работы играет не только регулярность поставок и их географический охват, но и качество продукции и своевременное информирование людей о том, где можно приобрести рыбу по программе, отметил Иван Радченко. В этом году по проекту жителям региона уже пошло 1,5 тыс. тонн продукции — больше, чем в 2023-м. Более 120 тонн свежей рыбы островитяне получили бесплатно. «Конечно, все это было бы невозможно без наших рыбопромышленных предприятий», — подчеркнул министр.

Налоговые платежи в консолидированный бюджет региона на начало ноября оцениваются более чем 5 млрд рублей. А инвестиции — свыше 8 млрд рублей.

В регионе продолжается развитие береговой рыбопереработки, отметил собеседник Fishnews. В этом году компания «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») уже сдала новые заводы на Шикотане и Итурупе в рамках второго этапа программы инвестиционных квот вылова. В ближайшие годы перерабатывающие мощности островов должны также серьезно расшириться за счет создания новых береговых производств на Сахалине (проект компании «Гавань», также входящей в группу «Гидрострой») и Шикотане (проект рыбокомбината «Островной»).

Рыбокомбинат «Островной» заявился на строительство четырех судов по программе инвестквот второго этапа — речь идет о двух промысловых судах и двух транспортных рефрижераторах.

В регионе продолжает развиваться лососеводство (в этой сфере работает уже 78 предприятий), из сравнительно новых направлений — марикультура. При этом в Сахалинской области возобновилось оказание господдержки лососевым рыбоводным заводам: предусмотрена компенсация части затрат на приобретение кормов и посадочного материала. До этого такая поддержка в последний раз оказывалась в 2020 г.

Предприятиям возмещались также затраты на реализацию инвестиционных проектов в рыбной отрасли. В нынешнем году на эти цели они получили из областного бюджета свыше 66 млн рублей. Пользуются рыбопромышленники и льготными тарифами на электроэнергию.

«Ключевыми направлениями на перспективу для нас остается перезаключение договоров на рыболовные участки. Мы продолжим в следующем году работу по приведению в соответствие описания границ участков и формированию специального перечня, — отметил Иван Радченко. — В центре внимания и другие вопросы, решение которых необходимо для стабильной работы рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области».

Министерство продолжит заниматься и развитием возможностей в регионе для любительского рыболовства, а также повышением доступности рыбной продукции.

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