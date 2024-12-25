На Северном бассейне прибавилось получателей инвестквот

Росрыболовство включило в перечень предприятий Северного бассейна, которым предоставляются инвестиционные квоты на 2025 г., компанию «Стрелец». В этом году она завершила строительство траулера «Орион».

Напомним, что инвестквоты на предстоящий год распределены по пользователям Северного бассейна приказом Росрыболовства от 9 декабря 2024 г. № 710. Приказом от 19 декабря в распределение внесены изменения. В список получателей инвестквот добавилась компания «Стрелец», построившая на верфи в Отрадном траулер «Орион», сообщает корреспондент Fishnews.

Распределены квоты на вылов РК «Согра» (также группа «Норебо»), построившей «Валентин Мантуров») и рыболовецкой компании «Вирма», реализовавшей проект по строительству ярусолова «Гандвик-1».

Как и ранее, в списке получателей квот — компании «АОВК», «Атлантрыбфлот», АТФ, «Рыбпроминвест», «Группа «Баренц», «Компания «Мурман Сифуд», «Мурманстрой», «Парк», «Причал-Л», ПТФ «Карелрыба», «РК «Полярное море+», «Русская треска» и «Рыботорговая сеть».

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