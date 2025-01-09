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Правительство дополнило перечень товаров из недружественных стран, в отношении которых утверждаются особые ввозные таможенные пошлины

Импорт готовой рыбной продукции из недружественных стран попал под особые пошлины

Правительство дополнило перечень товаров из недружественных стран, в отношении которых утверждаются особые ввозные таможенные пошлины. В список включили и широкий набор готовой рыбной продукции.

Напомним, что в декабре 2022 г. правительство РФ утвердило ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Показатели для расчета в этом случае отличаются от Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Постановлением от 30 декабря 2024 г. № 1989 правительство существенно дополнило список товаров. Так, сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошла различная продукция из мяса, овощей и фруктов, кофе.

Включена в него и готовая продукция из водных биоресурсов: она указана на страницах с 4 по 7 изменений. Например, на продукцию по коду 1604 13 190 0 «Готовые или консервированные сардины, целиком или в кусках, но не фаршированные прочие» ставка выросла до 22%, на консервированного тунца — до 22,5%.

Решение распространяется на поставки из всех недружественных государств. Они утверждены распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430. В список входят, например, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Япония, США. Отметим, что на поставки продовольствия большинства из этих стран действует эмбарго.

Срок действия особых ввозных пошлин по рыбной продукции установлен до конца 2025 г. Постановление вступило в силу со 2 января.

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