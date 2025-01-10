Для ветконтроля обновили индикаторы риска

Минсельхоз выпустил новый приказ об индикаторах риска для федерального государственного ветеринарного контроля. Такие характеристики являются сигналом возможных нарушений и служат для принятия решения о внеплановом контрольном мероприятии.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), актуализирован приказом Минсельхоза от 11 декабря 2024 г. № 732. Новый документ вступил в силу с 6 января и пришел на смену приказу министерства от 28 мая 2021 г. № 343.

Напомним, что индикаторы риска — это соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями, но с высокой долей вероятности говорят об их наличии. Индикаторы используются при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый перечень таких показателей для ветконтроля практически полностью совпадает с прежним. Так, тревожный знак для контролеров — рост не менее чем на 20% произведенных товаров при отсутствии сведений об увеличении по сырью; выявление в течение двух месяцев подряд двух и более фактов оформления ветеринарно-сопроводительных документов на рыбопродукцию, если во ФГИС в области ветеринарии у этого производителя нет информации о сырье. Аналогичный пункт добавился по мясной продукции.

Читайте также: Затейливую схему вывода продукции в оборот выявил Россельхознадзор

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews