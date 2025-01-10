Суд поддержал архангельскую компанию в споре по инвестквотам

Арбитражный суд города Москвы отказал во взыскании штрафа в размере свыше 967 млн рублей с Архангельского опытного водорослевого комбината. Такую сумму Росрыболовство требовало взыскать с предприятия, заявляя о невыполнении обязательства по производству продукции на заводе под инвестквоты.

Напомним, что Архангельский опытный водорослевый комбинат принял участие в программе, построив береговой завод и получив квоты вылова трески и пикши. Однако в Росрыболовстве посчитали, что компания не выполнила в 2020 и 2021 гг. обязанности по выпуску продукции на объекте инвестиций. Ведомство насчитало штраф для АОВК в размере свыше 967 млн рублей.

Столичный арбитраж поддержал в споре по поводу выполнения обязательств рыбопромышленную компанию, сообщает корреспондент Fishnews. Полный текст судебного решения был размещен 27 декабря.

Суд посчитал, что ответчик полностью выполнил требование по ежегодному производству рыбной и иной продукции на объекте инвестиций. Так, арбитраж указал на необходимость учитывать в том числе и непищевую продукцию.

«Из представленных документов следует, что завод действовал в соответствии с условиями Договора, заключенного с Росрыболовством, а также с основной задачей, поставленной перед инвесторами, а именно — добиться максимально глубокой переработки рыбы, то есть выпускать из каждой единицы рыбы максимально возможное количество продукции, которая может быть как «рыбной», так и «иной», то есть утилизируемые отходы от производства должны быть минимальны, что и было достигнуто», — говорится в тексте решения.

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