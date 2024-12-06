Дмитрий Патрушев рассказал о ключевых направлениях нацпроекта по продбезопасности

В новом национальном проекте по технологическому обеспечению продовольственной безопасности планируется отразить пять основных аспектов, в том числе по селекции и генетике, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании совета при президенте.

Правительство подготовило паспорта 19 национальных проектов, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Один из новых проектов — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает корреспондент Fishnews. Он будет предусматривать пять основных аспектов, рассказал зампред правительства Дмитрий Патрушев.

Это селекция и генетика; развитие биотехнологий; разработка отечественных ветеринарных препаратов и вакцин; сельхозтехника и оборудование; а также кадровое обеспечение АПК.

«Порядка 260 миллиардов заложено на этот проект: 127 — федеральный бюджет, остальное — вне бюджета, — проинформировал вице-премьер.

Напомним, что в рамках нового нацпроекта планировалось в том числе решать задачи по замещению импорта в производстве кормов для аквакультуры. Об этом ранее сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут.

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