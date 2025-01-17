Китай попросили возобновить импорт рыбы из Японии

Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Хироси Морияма на встрече с представителями компартии Китая призвал отменить запрет на ввоз японской рыбопродукции.

Переговоры высокопоставленных представителей правящих партий КНР и Японии прошли впервые за более чем шесть лет, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на японские СМИ.

Хироси Морияма заявил, что очень надеется на снятие Китаем запрета на импорт японского продовольствия, в том числе продукции из водных биоресурсов. Генеральный секретарь партии также затронул другие вопросы двусторонних отношений. В частности, ухудшающуюся ситуацию в Восточно-Китайском море, в том числе на акватории вокруг островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), которые КНР считает незаконно оккупированными.

Глава международного департамента ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао в ответной речи отметил важное положение, занимаемое Японией и КНР в Азии. Это, по словам Лю Цзяньчао, налагает на две страны ответственность за мир, стабильность и развитие Азии.

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