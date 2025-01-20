Россия и Иран будут укреплять связи в рыбной отрасли

Российская Федерация и Исламская Республика Иран заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В том числе предусмотрено развитие сотрудничества в области рыбного хозяйства.

Документ подписали президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве. Текст соглашения опубликован на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Стороны развивают сотрудничество в областях сельского хозяйства, рыбного хозяйства, ветеринарии, охраны и карантина растений и семеноводства в целях расширения взаимной торговли и доступа продукции сельского хозяйства на рынки Договаривающихся Сторон и рынки третьих государств», — говорится в тексте документа.

Кроме того, государства планируют сотрудничать в сфере устойчивого использования экономических возможностей Каспийского моря, гарантируя экологическую безопасность, охрану биологического разнообразия, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов, морской среды, а также принимать меры для борьбы с загрязнением Каспия.

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин отметил, что этот «по-настоящему прорывной документ» нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего Евразийского региона.

«Россия и Иран являются друг для друга значимыми партнерами в торговле, финансах, в инвестициях, и темпы взаимодействия в этих сферах неуклонно растут. За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%», — привел цифры глава государства.

Он добавил, что нарастить коммерческие связи двух стран, несомненно, позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что подписанное соглашение о стратегическом партнерстве откроет новую большую главу в отношениях Ирана и России, особенно торгово-экономических.

«Я уверен, что этот документ на основании интересов наших стран был составлен и сможет подготовить необходимое русло для дальнейшего нашего сотрудничества. Иран и Россия полны решимости устранить небольшие, незначительные препятствия на пути торгово-экономических отношений», — подчеркнул иранский президент.

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